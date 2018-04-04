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Бездомного пса назначили начальником железнодорожного вокзала в Японии

Фото Life. Стажер Темэ, начальник вокзала Васао и его помощница и возлюбленная Цубаки

Торжественная церемония назначения бездомной собаки на должность начальника железнодорожного вокзала прошла на площади перед станцией в городе Адзигасава. В обязанности Васао входит ежедневное приветствие прибывающих на станцию поездов, сообщил Life.

Как отмечается, помощниками Васао стали его возлюбленная Цубаки и их двухлетняя дочь Темэ. К обязанностям собаки приступили в день назначения на должность. Они поприветствовали поезд на Адзигасаву, а туристы в ответ им махали и фотографировали.

История популярности Васао довольно необычна. Несколько лет назад его подобрала 71-летняя продавщица Сэцуко Кикуя. Кто-то из местных жителей выложил фото с ним в Интернете, и пес сразу полюбился большинству пользователей из-за своего небрежного вида.

Фото Life. Официальная церемония назначения на должности

Почетные должности животные получают не первый раз. Так, в 2007 году на должность начальника станции города Кинокава назначили кота по кличке Тама. Благодаря своей популярности он смог спасти городскую железную дорогу от банкротства. А пару лет назад кота Феликса назначили старшим контролером вокзала. Успешная карьера кота начиналась с ловли мышей.
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