Бездомного пса назначили начальником железнодорожного вокзала в Японии

Торжественная церемония назначения бездомной собаки на должность начальника железнодорожного вокзала прошла на площади перед станцией в городе Адзигасава. В обязанности Васао входит ежедневное приветствие прибывающих на станцию поездов, сообщил Life.

Как отмечается, помощниками Васао стали его возлюбленная Цубаки и их двухлетняя дочь Темэ. К обязанностям собаки приступили в день назначения на должность. Они поприветствовали поезд на Адзигасаву, а туристы в ответ им махали и фотографировали.

История популярности Васао довольно необычна. Несколько лет назад его подобрала 71-летняя продавщица Сэцуко Кикуя. Кто-то из местных жителей выложил фото с ним в Интернете, и пес сразу полюбился большинству пользователей из-за своего небрежного вида.

Фото Life. Официальная церемония назначения на должности

Почетные должности животные получают не первый раз. Так, в 2007 году на должность начальника станции города Кинокава назначили кота по кличке Тама. Благодаря своей популярности он смог спасти городскую железную дорогу от банкротства. А пару лет назад кота Феликса назначили старшим контролером вокзала. Успешная карьера кота начиналась с ловли мышей.