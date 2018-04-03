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Агент 024

Клиент Burger King пытался унизить работника из Кыргызстана и пожалел об этом

Инцидент произошел в одном из российских заведений сети Burger King: один из клиентов попытался унизить работника из Кыргызстана. Об этом сообщил паблик jalalabad 3722 в социальной сети Instagram.

На кадрах видно, как бородатый мужчина у стойки пробует картофель фри. Внезапно он бросает картошку в лицо стоящего напротив него молодого работника, по некоторым данным, уроженца Кыргызстана. Тот не стерпел унижения и кинул в обидчика чем-то похожим на чеки, которые оказались у него руках.

После этого клиент пустил в ход стоявшие на стойке соломинки и все, что оказалось у него под рукой, включая стакан с кофе.

В это время другой сотрудник кафе направился к выходу из рабочей зоны, за ним проследовал и его пострадавший коллега. Молодые люди встретили обидчика уже у выхода и накинулись на хулигана с кулаками.

По некоторым данным, администрация заведения встала на сторону клиента-драчуна, уволив работника, который осмелился ответить на хамство.

Большинство пользователей соцсети поддержали парня из Кыргызстана, отметив, что на его месте они поступили бы так же.
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