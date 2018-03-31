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Агент 024

Мусорные баки Орто-Сайского рынка установлены рядом с жилым домом

Мусорные баки Орто-Сайского рынка установлены практически на территории жилого дома. Об этом в социальной сети Facebook сообщает пользователь Chinara Djanabulova.

«Почему мусорные баки, которые обслуживают Орто-Сайский рынок, установлены вдоль тротуара, а не на территории рынка или хотя бы подальше от территории жилого дома? Баков недостаточно для нужд рынка. Быстро гниющие отходы вываливают на дорогу или тротуар. Гигантские кости из мясных павильонов привлекают бродячих собак, которые сбились в устойчивую стаю, кидаются на прохожих и жителей. Что самое страшное, собаки кидаются и на детей, которые играют во дворе», — написала бишкекчанка.

Горожане просят убрать мусорные баки западнее от жилого дома.

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