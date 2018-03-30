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Агент 024

В сквере на пересечении Ахунбаева и Байтика Баатыра появилась новая свалка

«В сквере возле Кыргызской академии физкультуры и спорта, на пересечении улиц Ахунбаева и Байтика Баатыра, наконец-то провели уборку, и это радует», — сообщает читатель ИА «24.kg».

«Однако мусор вывезти так и не удосужились. Листья собрали в одну большую кучу. И это правильно, через несколько лет там будет плодородный перегной. Вопрос: почему мешки-то бросили там же? Они же не сгниют. Пока все это напоминает очередную мусорку. Кто же отвечает за порядок в сквере?» — резонно спрашивает он.

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