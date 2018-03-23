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В США мальчик записал прогноз погоды для детсада, а его позвали на телевидение

Кардену Кортсу из Нэшвилла (штат Теннесси) в детском саду поручили снять собственный прогноз погоды. Мальчику помогал отец, работающий в видеопродакшене. Ролик получился настолько хорош, что теперь Кортиса просят записать прогноз погоды для телевидения, сообщила Meduza.

Как рассказал дядя Кардена, весь март дети в саду изучали погодные явления, а финальным заданием стал прогноз погоды, который ученики должны были записать дома или в классе.

Кортс-старший помог сыну смонтировать ролик так, будто он нажимает на кнопку и перемещается из одного погодного явления в другое — в ураган, снежную бурю и торнадо. Затем мальчик оказывается у детского сада, где рассказывает о погоде в Нэшвилле. Кортс даже вставил в выпуск рекламу — спонсором прогноза стали карточки с покемонами.

После того как ролик попал в топ сайта Reddit, телевизионная сеть WeatherNation из штата Колорадо предложила Кардену записать прогноз погоды для Денвера.
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