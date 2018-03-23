В США мальчик записал прогноз погоды для детсада, а его позвали на телевидение

Кардену Кортсу из Нэшвилла (штат Теннесси) в детском саду поручили снять собственный прогноз погоды. Мальчику помогал отец, работающий в видеопродакшене. Ролик получился настолько хорош, что теперь Кортиса просят записать прогноз погоды для телевидения, сообщила Meduza.
Как рассказал дядя Кардена, весь март дети в саду изучали погодные явления, а финальным заданием стал прогноз погоды, который ученики должны были записать дома или в классе.
После того как ролик попал в топ сайта Reddit, телевизионная сеть WeatherNation из штата Колорадо предложила Кардену записать прогноз погоды для Денвера.