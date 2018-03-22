«Агент 024»: Ремонт дорог в Бишкеке делают, а знаки не ставят

«Ремонт дорог в Бишкеке делают, а знаки не ставят», — сообщил читатель на WhatsApp ИА «24.kg».

«Сегодня с удивлением узнал, что улицу Т.Молдо от Жибек Жолу до Фрунзе сделали двусторонней. Из-за этого возникли жуткие пробки. Неужели сложно заранее предупреждать о ремонте дорог? Перекрыли половину трасс, а объезд не продумали», — возмущен читатель.

Отметим, что по проекту «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог» предусмотрен ремонт Жибек Жолу от Т.Молдо до Манаса общей протяженностью 0,61 км . Сроки ремонтных работ в мэрии Бишкека еще не обозначили.

С полным списком дорог, которые планируют отремонтировать в 2018 году, можно ознакомиться здесь.

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