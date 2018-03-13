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Агент 024
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (14)

Читатели продолжают жаловаться на неудобства, связанные с ремонтом дорог

Читатели ИА «24.kg» продолжают жаловаться на неудобства, связанные с ремонтом столичных дорог.

«Уже год снято асфальтовое покрытие по улице Чокморова (от проспекта Молодой Гвардии до улицы Бейшеналиевой). Рядом два детских садика, школа, жилые дома, где живут старые люди. Одна пенсионерка сломала руку, ей сделали операцию, она уже полгода страдает, так как в старом возрасте плохо срастаются кости. Неужели нам придется подавать в суд?» — написали в редакцию.

В пресс-службе столичного муниципалитета ответили, что ремонт на данном участке продолжится с установлением теплой погоды.

«В прошлом году «Бишкекасфальтсервис» поздно начал ремонт и не успел закончить его до наступления холодов. С наступлением благоприятной погоды работы возобновятся», — отметили в пресс-службе.

Отметим, улица Чокморова не единственная, где ремонт не завершили в срок. Ранее читатель присылал фотографии улицы Шопокова, которую так и не доделали. Как правило, мэрия Бишкека обещает, что все работы завершат, а недоделки тротуаров, арычной системы устранят с наступлением теплой погоды.

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