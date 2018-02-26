До 1 марта ОАО «Джалал-Абадэлектро» выплатит зарплату сотрудникам за январь. Об этом ИА «24.kg» сообщил финансовый директор компании Кубаныч Райымахунов.

По его словам, задолженность по выплате зарплаты возникла из-за того, что бюджетные организации не оплатили счета за электроэнергию. «За декабрь с сотрудниками полностью рассчитались. 24-25 февраля бюджетные организации начали погашать долги. Завтра мы надеемся выдать работникам аванс за январь. До 1 марта полностью выдадим зарплату», — пояснил Кубаныч Райымахунов.

Он добавил, что зарплату за февраль получат только к концу марта. Однако до 15 марта сотрудникам выдадут аванс. «Особо нуждающимся мы сразу выдаем деньги по письменному обращению», — отметил Кубаныч Райымахунов.

Ранее читатели сообщили ИА «24.kg», что сотрудникам «Джалал-Абадэлектро» задерживают зарплату за декабрь и январь. Причиной являются неплатежи бюджетных организаций, которые за январь возросли на 37 миллионов сомов. Общий долг достиг 54 миллиона сомов.

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