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Общество

На балансе «Джалал-Абадэлектро» счетчики числятся как неликвидные материалы

На балансе ОАО «Джалал-Абадэлектро» числятся электрические счетчики, полученные за счет кредита Международной ассоциации развития на 1 миллион 955,6 тысячи сомов, как неликвидные материалы. Об этом сообщили в Счетной палате.

По ее данным, советом СП одобрен отчет об аудите деятельности компании за 2018 год. Отмечается, что общие потери электроэнергии от поступления в сеть в 2018 году составили 208,5 миллиона киловатт-часов, или 12,7 процента, что составляет 261,5 миллиона сомов.

Общие потери превысили запланированный уровень на 1,7 процента, или 24,4 миллиона киловатт-часов.

«В нарушение положения о порядке определения цен (тарифов) на товары (работы и услуги) хозяйствующих субъектов, регулируемых государством, необоснованно включены в состав затрат расходы по оказанию спонсорской помощи на 371 тысячу сомов. Кроме того, на балансе ОАО «Джалал-Абадэлектро» с 2011 года числятся неиспользованные электрические материалы, детали и узлы на 24,9 миллиона сомов, полученные по проекту «Оказание чрезвычайной помощи», — говорится в сообщении.

По итогам аудита Счетной палатой даны предписания и предложения по устранению выявленных в ходе аудита нарушений и недостатков, а также предложено рассмотреть ответственность должностных лиц за неисполнение должностных функций, предусматривающих обязанность по соблюдению требований нормативных актов при формировании состава затрат в стоимости продукции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145994/
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