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Общество

Руководство «Джалал-Абадэлектро» обещает выплатить зарплату сотрудникам

Руководство «Джалал-Абадэлектро» обещает выплатить зарплату сотрудникам в ближайшее время. Об этом 24.kg заявили в распредкомпании.

По информации пресс-службы, единственным источником средств на выплату заработной платы являются деньги, поступившие от абонентов за потребленную электроэнергию.

«Главная причина отсрочки — долги бюджетных организаций, которые за 8 месяцев выросли на 8,3 миллиона сомов и достигли 26,2 миллиона сомов. С учетом финансовых возможностей выплатили зарплату за июнь и частично за июль. Остальное работники получат в ближайшее время», — пояснили в «Джалал-Абадэлектро».

Начисление зарплаты за август завершили 10 сентября.

Это не первый случай задержки зарплаты в «Джалал-Абадэлектро». В начале года сотрудники уже обращались с аналогичной жалобой. Им задержали зарплату за декабрь и январь. Причиной стали неплатежи бюджетных организаций, которые за январь возросли на 37 миллионов сомов. Общий долг потребителей «Джалал-Абадэлектро» достиг 54 миллионов сомов.
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