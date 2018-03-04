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Агент 024

Мгновения жизни. Пруд успокоения и холодные озера Айгын-Тоор

Сегодня у нас в планах побывать в самых различных уголках Кыргызстана. Не будем себя ограничивать какими-то рамками и темами. А начнем с Бишкека, который не так часто появляется в нашей рубрике.

Автор этих красивых фотографий, Жумагуль Тентиева, сделала не только красивые снимки, но и обстоятельно описала источник своего вдохновения: «Это пруд на кожзаводе. Конечно, ему далеко до красавца Иссык-Куля, но у него свои тайны. Стоит только остановиться и присмотреться, как увидишь красоту пруда. А еще он кормит уток и цапель. Некоторые ловят здесь рыбу. С левой стороны пруда растет ива, наклоняясь в воду и будто приглашая отдохнуть, а с другой стороны — ива, похожая на выросшую из земли кисть руки человека».

Многие приходят сюда и часами сидят на берегу, снимая стресс. Аура пруда помогает принять решение в трудные минуты. Испытано на себе.

Жумагуль Тентиева
Из Бишкека для начала отправимся на запад. И вновь у нас фотография нашего постоянного автора — Орынбека Асилбаева. Остается только удивляться тому, как он в самых обычных вещах умудряется находить красоту, которой и делится с нами.

Фото Орынбека Асилбаева. Дорога на ферму в Сокулукском районе

Двигаясь на запад, попадаем в Таласскую область, а именно в Бакай-Атинский район. Именно там Айбек Султанов и сделал завораживающие фотографии озер Айгын-Тоор.

Совершим мгновенный перелет на тысячу километров и посмотрим ролик, который нам прислал Андрей Колесников из своего родного поселка Пристань-Пржевальск.

Полюбуемся ущельем Конорчек, которое запечатлел еще один наш постоянный автор Эрлан Карипов.

Фото Эрлана Карипова. Ущелье Конорчек

Посетим сегодня и юг Кыргызстана. Полюбоваться южной столицей Кыргызстана с горы Сулайман-Тоо нам предложила Айчурок Назаралиева.

И еще немного южных красот Кыргызстана, которые запечатлел Максудбек Шамшитдинов.
На этом мы и завершим наше очередное путешествие по Кыргызстану. Пока же вы наслаждаетесь красотой нашей страны, мы пойдем для вас готовить очередное путешествие, которым и порадуем через неделю.

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Фото и видео можно присылать на нашу страничку в Facebook, на электронную почту info@24.kg или на редакционный номер WhatsApp — 0(555)312-024.

Обязательно укажите автора снимка или видео и место, где они сделаны. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Мы по воскресеньям публикуем подборки самых интересных фотографий и видео наших читателей на сайте ИА «24.kg». Давайте удивляться вместе!
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