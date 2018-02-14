В «Кызыл-Аскере» мусор складируют на обочине дороги

В районе «Кызыл-Аскер» мусор складируют на обочине дороги. Об этом сообщают пользователи социальной сети Facebook.

«Недавно было сообщение, что мусорные баки в «Кызыл-Аскере» стоят рядом со светофором. Баки убрали, а проблема осталась — кучи мусора рядом с пешеходным переходом, пакеты летают, собаки таскают. Рядом стоит тандыр, прилавки с овощами и гриль. Нельзя обязать магазины относить мусор в мусорку через дорогу?» — задается вопросом пользователь.

Реакция на публикацию от МП «Тазалык» последовала незамедлительно. Мусор убрали, место свалки огородили красной лентой.

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