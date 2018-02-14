03:08
-6
USD 68.43
EUR 84.32
RUB 1.18
Агент 024

В «Кызыл-Аскере» мусор складируют на обочине дороги

В районе «Кызыл-Аскер» мусор складируют на обочине дороги. Об этом сообщают пользователи социальной сети Facebook.

«Недавно было сообщение, что мусорные баки в «Кызыл-Аскере» стоят рядом со светофором. Баки убрали, а проблема осталась — кучи мусора рядом с пешеходным переходом, пакеты летают, собаки таскают. Рядом стоит тандыр, прилавки с овощами и гриль. Нельзя обязать магазины относить мусор в мусорку через дорогу?» — задается вопросом пользователь.

Реакция на публикацию от МП «Тазалык» последовала незамедлительно. Мусор убрали, место свалки огородили красной лентой.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
Ссылка:
просмотров: 311
Версия для печати
Материалы по теме
Грязь от стройки. Гендиректор ОсОО понесет административную ответственность
Организациям, не убирающим снег с тротуара, грозит штраф
Кто заваливает сквер в Бишкеке грязным снегом?
Грязь от стройки в центре Бишкека разносится на несколько кварталов
«Тазалык» вывозит грязный снег с центральных улиц в городской сквер
МП «Тазалык» установило контейнеры на улице Тойгонбаева
Обещанных жителям улицы Тойгонбаева мусорных баков нет до сих пор
«Агент 024»: Навес сделали, а мусорные баки поставить забыли
Из-за гололеда пострадало такси. Претензии к «Тазалыку»
В МП «Тазалык» заверили, что мусор с забытой остановки уберут сегодня
Популярные новости
&laquo;Агент 024&raquo;: В&nbsp;центре Бишкека в&nbsp;многоэтажном доме жгут резину «Агент 024»: В центре Бишкека в многоэтажном доме жгут резину
Аисты или цапли? Жители гадают, что за&nbsp;птицы прилетели в&nbsp;Бишкек Аисты или цапли? Жители гадают, что за птицы прилетели в Бишкек
В&nbsp;&laquo;Тунгуче&raquo; прямо в&nbsp;подъезде многоэтажного дома установили железную конструкцию В «Тунгуче» прямо в подъезде многоэтажного дома установили железную конструкцию
Мгновения жизни. Радуга над Бишкеком и&nbsp;цветок айгуль Мгновения жизни. Радуга над Бишкеком и цветок айгуль
Бизнес
Электронные кошельки с&nbsp;мобильного счета. Не&nbsp;надо бояться, нужно попробовать Электронные кошельки с мобильного счета. Не надо бояться, нужно попробовать
Открытое обращение гражданина Японии к&nbsp;президенту Кыргызстана Открытое обращение гражданина Японии к президенту Кыргызстана
Переход к&nbsp;стандартам ГСМ К5. Опасения беспочвенны Переход к стандартам ГСМ К5. Опасения беспочвенны
Подарки от&nbsp;MegaCom ко&nbsp;Дню всех влюбленных Подарки от MegaCom ко Дню всех влюбленных