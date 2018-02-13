Станет ли депутатам стыдно? Школьников давят в маршрутках Бишкека

Крик души о работе общественного транспорта в Бишкеке прислала на WhatsApp ИА «24.kg» читатель.

По словам женщины, из-за поломки машины они вынуждены были в час пик проехать с детьми на маршрутных такси и решили поддержать историю «Нам не стыдно ездить на маршрутках».

Так вот, я была шокирована отношением взрослых к детям. Эти два дня были для нас просто ужасом, полными разочарований в человечности жителей нашего города. Детей полные маршрутки не берут, и это понятно: их просто там давят натиском людей постарше, заставляют подниматься и уступать всем подряд место. Агент 024

«Деткам приходится ехать стоя, при каждом торможении их штормит из стороны в сторону. Поручни высоко, а те, что пониже, им просто недоступны. Никого не волнует, что дети фактически не могут дышать и даже элементарно увидеть свою остановку, а ведь они платят, как и все, и имеют право на такое же равноправное обслуживание, как и остальные пассажиры», — говорится в сообщении.

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«Почему вопрос об отдельном школьном транспорте так затягивают? Почему никто не замечает мучений детей? Неужели так сложно выделить несколько тех же троллейбусов или автобусов школьникам? Нашей стране простили миллионные долги и раздают кучу грантов и помощи, а элементарный комфортный проезд детям не могут наладить. Я даже боюсь представить, что будет, если такая забитая в час пик детьми маршрутка совершит ДТП. Опубликуйте, пожалуйста, может, депутатам станет стыдно и за этот случай тоже», — возмущена бишкекчанка.

Напомним, ввести бесплатные школьные автобусы обещала партия «Кыргызстан», прошедшая в Бишкекский городской кенеш. Однако обещание остается невыполненным.

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