Киевлянин 10 лет снимал одну и ту же лавочку во дворе. Получилась целая жизнь

Украинский фотограф Евгений Котенко десять лет фотографировал одну и ту же лавочку в Киеве. В результате получилась серия снимков, отображающая реальную жизнь столичных обитателей киевской улицы, сообщил Life.

«Я не ставил никаких целей или временных рамок, просто шел на кухню и выглядывал в окно. А поглядеть обычно было на что», — рассказал Евгений Котенко.

По его словам, «хуже всего, видеть тех, с кем ходил в школу, выпивающими на этой скамейке, а потом ползущими домой, как рептилии». «Я боялся, что если выйду на улицу, стану одним из них», — признался фотограф.