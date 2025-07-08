Жители улицы Исанова жалуются на состояние благоустройства у домов

Жители улицы Насирдина Исанова в Бишкеке выражают недовольство состоянием прилегающих к их домам территорий. Об этом сообщил читатель 24.kg.

По словам одного из местных жителей, улицу заасфальтировали, однако близлежащие территории остались без внимания. Участки возле домов регулярно зарастают травой, из-за чего их приходится косить каждую неделю.

«Обращался в мэрию и МТУ, но они не отреагировали», — заявил житель улицы.

Жители отмечают, что эти участки относятся к муниципальной земле.

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