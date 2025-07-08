13:00
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Агент 024

Жители улицы Исанова жалуются на состояние благоустройства у домов

Жители улицы Насирдина Исанова в Бишкеке выражают недовольство состоянием прилегающих к их домам территорий. Об этом сообщил читатель 24.kg.

По словам одного из местных жителей, улицу заасфальтировали, однако близлежащие территории остались без внимания. Участки возле домов регулярно зарастают травой, из-за чего их приходится косить каждую неделю.

«Обращался в мэрию и МТУ, но они не отреагировали», — заявил житель улицы.

Жители отмечают, что эти участки относятся к муниципальной земле.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp и Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/335485/
просмотров: 450
Версия для печати
Материалы по теме
В Чуйской области планируют построить 300,4 километра дорог
Право на тень: мэрия Бишкека обещает высадить деревья на улице Московской
После критики Камчыбека Ташиева глава Минтранса отправился инспектировать дороги
Ремонт дорог. В Бишкеке завтра закрывается участок улицы Ахунбаева
В Бишкеке после реабилитации открыли проспект Жибек Жолу
Ремонт дорог в Бишкеке. Закрывается перекресток проспекта Чуй и улицы Шопокова
В Бишкеке открыли для проезда часть улицы Кара-Дарьинской
Ремонт дорог. В городе Ош для проезда транспорта закрывают улицу Кокум-Бий
В Нарыне обновляют городские дороги
Движение транспорта на проспекте Чингиза Айтматова вечером планируют ограничить
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Два наглядных фото: почему мэрия Бишкека в&nbsp;жару лишает горожан права на&nbsp;тень Два наглядных фото: почему мэрия Бишкека в жару лишает горожан права на тень
Многокилометровая пробка в&nbsp;Боомском ущелье: отдыхающие возвращаются с&nbsp;Иссык-Куля Многокилометровая пробка в Боомском ущелье: отдыхающие возвращаются с Иссык-Куля
В&nbsp;парк &laquo;Ала-Арча&raquo; запрещено заезжать на&nbsp;машинах. Но&nbsp;на&nbsp;крутых авто можно В парк «Ала-Арча» запрещено заезжать на машинах. Но на крутых авто можно
Бизнес
Bakai Bank подписал Кодекс финансирования женщин-предпринимателей в&nbsp;Кыргызстане Bakai Bank подписал Кодекс финансирования женщин-предпринимателей в Кыргызстане
MBusiness предлагает онлайн-кредит для индивидуальных предпринимателей MBusiness предлагает онлайн-кредит для индивидуальных предпринимателей
MEGA обеспечила 4G-связью заповедники Сары-Челек и&nbsp;Падыша-Ата MEGA обеспечила 4G-связью заповедники Сары-Челек и Падыша-Ата
18&nbsp;счастливчиков уже пакуют чемоданы в&nbsp;Турцию 18 счастливчиков уже пакуют чемоданы в Турцию
8 июля, вторник
12:59
Руку и ногу оторвало от удара. Милиция сообщила подробности ДТП со скутером Руку и ногу оторвало от удара. Милиция сообщила подробн...
12:49
В Кыргызстане создано ОАО «Тундук» с уставным капиталом 500 миллионов сомов
12:35
В Чолпон-Ате проходит сельскохозяйственная ярмарка «Иссык-Куль — 2025»
12:35
Кабмин начал путь к углеродной нейтральности: утвержден первый этап стратегии
12:26
В городе Шопокове назначили нового мэра, бывший отправлен в СИЗО