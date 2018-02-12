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Агент 024

Опять жалоба на частную баню. Инспекторы-экологи ждут заявления от жителей

Жители вновь жалуются на частные бани. На этот раз в жилмассиве «Ак-Ордо-1» на улице Гагарина. Видео ИА «24.kg» прислал читатель.

Ранее в мэрии Бишкека сообщили, что, согласно закону о предпринимательстве, для внеплановой проверки частных бань необходимо письменное заявление от бишкекчан. После этого Министерство экономики в течение одного рабочего дня выдаст разрешение на проверку малого и среднего бизнеса, коими считаются бани. Далее региональное управление в течение трех рабочих дней проведет проверку и вынесет необходимое решение для устранения экологических нарушений.

Напомним, бишкекчане пожаловались на густой дым от частных бань в микрорайоне «Кок-Джар» и на улице Ибраимова.

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