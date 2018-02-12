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Агент 024

Аисты или цапли? Жители гадают, что за птицы прилетели в Бишкек

В Бишкек прилетели цапли. Видео с птицами прислала ИА «24.kg» читательница.

Что это за птица, мы спросили у орнитолога Эрика Шукурова. Он рассказал: «Первая мысль, которая, скорее всего, появится: неужели аист?! Нет. Зимой его быть не может. Ни кормовые, ни погодные условия для него в зимний период не подходящие. А вот белая цапля иногда залетает в черту города, и ее можно встретить на небольших водоемах. В районе кожзавода как раз есть несколько прудов, способных прокормить несколько цапель. Обычно они обитают и гнездятся на многочисленных прудах и водохранилищах Чуйской долины. Иногда, в особо трудное для них время, как сейчас, некоторые цапли прилетают в Бишкек».

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