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Агент 024

В подземных переходах дорожки для незрячих пока починить не могут

В подземных переходах отклеивающиеся дорожки для незрячих пока починить не могут. Об этом ИА «24.kg» сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

«Управление капитального строительства исправит дефекты при наступлении благоприятной погоды за счет средств подрядной организации согласно договорным обязательствам. Выполнить работы при минусовой температуре невозможно (клей замерзает)», — ответила мэрия.

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