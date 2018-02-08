В подземных переходах дорожки для незрячих пока починить не могут

В подземных переходах отклеивающиеся дорожки для незрячих пока починить не могут. Об этом ИА «24.kg» сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

«Управление капитального строительства исправит дефекты при наступлении благоприятной погоды за счет средств подрядной организации согласно договорным обязательствам. Выполнить работы при минусовой температуре невозможно (клей замерзает)», — ответила мэрия.

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