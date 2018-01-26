Аварий в электросетях в морозы зафиксировали меньше, чем в неустойчивую погоду. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Северэлектро».

В распредкомпании ответили на жалобы потребителей о частых отключениях света.

На улицах Бакаева и Чапаева электроэнергия отключалась 23 января с 21.30 до 22.20 в связи с перезапиткой абонентов на другие источники питания на время устранения повреждения кабельной линии. 26 января света не было с 00.35 до 01.20 из-за ввода кабельной линии в эксплуатацию после ремонта.

В селе Пригородном 25 января электроснабжение прервано с 22.55 по 01.15 из-за обрыва пролета провода ЛЭП 6 кВ от подстанции «Майская».