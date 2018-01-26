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Агент 024

Бус с неправильно установленными креслами снят с маршрута на неделю

Микроавтобус маршрута №214 с неправильно установленными креслами уже нашли, водитель на неделю отстранен от работы. Об этом ИА «24.kg» сообщила пресс-служба мэрии Бишкека со ссылкой на управление городского транспорта.

По их данным, в случае неустранения нарушений водителя отстранят еще на месяц. Кроме того, рассмотрят отзыв лицензии фирмы-перевозчика этого маршрута.

Напомним, накануне фотографию салона буса маршрута №214 прислал читатель ИА «24.kg».

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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