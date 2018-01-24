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Агент 024

В селе Манас спилили деревья на кладбище и сломали оградки

Жители села Манас Сокулукского района сообщили ИА «24.kg», что на местном православном кладбище спилили деревья. При этом поломали оградки на могилах.

По их данным, решение о спиле деревьев принимала сельская управа. Все произошло еще в конце декабря.

«В управе нам сказали, что дрова раздали малоимущим. Но в списках почему-то оказались люди, которые живут в многоэтажных домах. Мы возмущены действиями местной власти», — сообщили читатели.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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