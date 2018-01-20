Художник написал одно слово размером в 17,5 тысячи квадратных метров

Английский стрит-арт-художник Бен Айн создал картину размером в 17,5 тысячи квадратных метров в Лондоне. Об этом сообщило издание The Independent.

Масштабное граффити состоит из одного повторяющегося несколько раз слова сreate («твори»), написанного разноцветными буквами. Художнику понадобилось 500 часов, чтобы завершить работу.

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На создание произведения ушло 2,85 тысячи литров краски, для смешивания которой использовалась 200-литровая ванна. Бену Айну помогали 30 волонтеров и шесть художников.

Полностью рассмотреть картину можно только с высоты птичьего полета. Чтобы следить за тем, правильно ли соблюдаются пропорции при рисовании, Бен Айн наблюдал за процессом с помощью дронов.

Бен Айн — английский коммерческий художник. Одна из его работ находится в коллекции бывшего президента США Барака Обамы.