Работа Бэнкси на здании Королевского суда в Лондоне уничтожена

Фото из интернета

Работа анонимного художника Бэнкси, появившаяся 8 сентября на одном из зданий комплекса Королевского суда в Лондоне, стерта, пишет Meduza со ссылкой на Time.

Граффити, изображавшее судью, бьющего своим молотком демонстранта, вскоре после его появления закрыли от публики пластиковыми щитами.

Было объявлено, что здание Королевского суда имеет охранный статус и рисунки на нем незаконны. Сообщалось, что Бэнкси за это граффити может быть объявлен в розыск полицией.

Рисунок на здании Королевского суда появился через два дня после того, как в Лондоне на демонстрации против запрета группы Palestine Action были задержаны 890 человек.

Напомним, Бэнкси — самый загадочный и обсуждаемый уличный художник современности. Он затрагивает острые социально-политические темы и работает в собственной технике, используя не только баллончики с распыляющейся краской, но и трафареты. Его рисунки — это символические высказывания, которые несут в себе социальную проблематику.

Бэнкси привлекает внимание к самым важным и насущным вопросам: пороки общества потребления, безвинные жертвы войн, глобальное потепление и так далее. Эксперты говорят, что он сделал то, что ранее не удавалось ни одному стрит-арт художнику — вывел граффити на уровень искусства.
