Самый загадочный художник Бэнкси показал свое новое произведение

Художник Бэнкси показал свое новое произведение. Он изобразил на стене черный маяк, а нанесенная на тротуар тень перетекает в столбик. На стене есть надпись: «Я хочу быть тем, что ты видишь во мне».

Фото своей работы Бэнкси опубликовал в соцсетях, при этом не оставив никаких комментариев.

Подписчики художника определили, что это город Марсель, а именно район Ле Панье, известный своими узкими улочками и муралами.

«Бэнкси превращает обычный столб в маяк, чтобы продемонстрировать, что даже самые обыденные вещи могут сиять, если мы решим взглянуть на них по-другому», — написал один из поклонников Бэнкси в комментариях.

Напомним, Бэнкси — самый загадочный и обсуждаемый уличный художник современности. Он затрагивает острые социально-политические темы и работает в собственной технике, используя не только баллончики с распыляющейся краской, но и трафареты. Его рисунки — это символические высказывания, которые несут в себе социальную проблематику.

Бэнкси привлекает внимание к самым важным и насущным вопросам: пороки общества потребления, безвинные жертвы войн, глобальное потепление и так далее. Эксперты говорят, что он сделал то, что ранее не удавалось ни одному стрит-арт художнику — вывел граффити на уровень искусства.