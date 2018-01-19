ОАО «Бишкектеплосеть» выяснило, почему из кранов бежит холодная вода

ОАО «Бишкектеплосеть» выяснило, почему из кранов течет холодная вода. О результатах проверки ИА «24.kg» рассказала пресс-служба компании.

Адрес пожаловавшейся Альбины Долоновой обследовали. Параметры на тепловом пункте соответствуют нормативам данного района.

Обследованием с выездом на место установлено, что в ее квартире не закрыты отсекающие вентили на водонагревательный бак.

О проблемах с горячей водой необходимо оставить заявку в call-центр ОАО «Бишкектеплосеть» по номеру 61-11-69, 1980.

Из-за разницы давления в холодном и горячем водоснабжении холодная вода, подающаяся с большим давлением, вытесняет горячую. Из-за этого произошел переток, вследствие чего вместо горячей воды текла холодная. Заявитель сам виноват в произошедшей ситуации.

По 6-му микрорайону заявок в «Бишкектеплосеть» не поступало.