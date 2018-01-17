В столичном доме малютки после скандального видео назначили нового главу

Сегодня коллективу Специализированного центра реабилитации детей и семьи Бишкека представили нового и.о. директора Бермет Юсупову. Об этом сообщила консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.

По ее данным, Бермет Юсупова работала в Минздраве в должности уполномоченного по вопросам предупреждения коррупции. У нее два высших образования, медицинское и экономическое. Есть опыт работы заместителя директора центра семейной медицины по сестринскому делу, ведущего специалиста отдела лечебно-профилактической помощи Управления оказания медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава КР, курировала работу организаций здравоохранения Иссык-Кульской области.

Напомним, читательница прислала ИА «24.kg» видео, где дети сидят на голом кафеле. 9 января после встречи с коллективом представителей Минздрава КР и Управления обеспечения здравоохранения мэрии Бишкека во главе с Лидией Мухамедшиной конфликт разрешен.