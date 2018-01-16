Без объяснения причин перенесли авиарейс Бишкек — Ош. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«Авиарейс по направлению Бишкек — Ош без объяснения причин перенесли с 7.35 на 13.00. Абсолютно безответственное отношение к пассажирам со стороны компании «Эйр Манас», — написал читатель.

В авиакомпании ИА «24.kg» пояснили, что всех пассажиров оповестили о том, что рейс переносится по метеоусловиям. Аэропорт в городе Оше временно не принимает самолеты.

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