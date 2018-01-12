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Агент 024

Пешеходный переход возле Минздрава заполонили внедорожники

Пешеходный переход возле Минздрава заполнен припаркованными внедорожниками. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

На пешеходном переходе на пересечении улиц Московской и Т.Молдо припаркованы два внедорожника — Лексус» (госномер 1001BAN) и «Тойота» (госномер B1095AN).

ИА «24.kg» направило это и вчерашнее видео, на котором таксист сбил женщину и уехал, в УОБДД ГУВД Бишкека. Ответа до сих пор не последовало. За день на телефон доверия ГУОБДД поступило 200 сообщений о нарушении правил дорожного движения.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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