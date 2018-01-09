В продаже появился воздух Иссык-Куля. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

Продавать кыргызстанский воздух начали в 2016 году. Стоит баночка чистейшего горного и не только воздуха 200 сомов. Автор проекта Максим Боровик признался, что продажи пока небольшие, но заказы есть. При этом купить можно не только горный воздух, но и, например, кислород с первого свидания. Однако основная идея все же в продаже горного воздуха Кыргызстана.

Сейчас в продаже появился иссык-кульский воздух. В связи с ухудшением экологической ситуации в Бишкеке спрос на такой необычный сувенир вырос.

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