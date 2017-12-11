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Агент 024

Агент «024»: Сотрудники заправки в Сосновке спасли покупателя

Сотрудники заправки в селе Сосновка Жайылского района Чуйской области спасли покупателя. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

По их данным, 8 декабря 2017 года в торговом зале АЗС «Газпром нефть Азия» № 106 один из клиентов почувствовал себя плохо и, потеряв сознание, упал. Предположительно, у него случился приступ эпилепсии.

«Оператор АЗС Айбек Кадырбаев немедленно оказал пострадавшему первую помощь. Он уложил мужчину на бок, открыв рот, очистил дыхательные пути и оказывал помощь до прибытия бригады скорой помощи. Управляющий станции Чынгыз Мадиев попытался найти врача среди клиентов АЗС», — рассказали подробности произошедшего в компании «Газпром нефть Азия».

Скорая прибыла на место в течение 10-15 минут и оказала пострадавшему помощь. Мужчина, придя в себя, от госпитализации отказался.
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