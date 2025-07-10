На КПП «Сосновка» улучшают дорожное полотно

Асфальтируются территория и подъездные пути пункта «Сосновка», расположенного на 81-м километре автодороги Бишкек – Ош. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, асфальт уложен на площади 5 тысяч 770 квадратных метров.

Следует отметить, что ранее для предотвращения заторов транспортных средств и создания удобных условий для граждан на пунктах «Сосновка» и «Кара-Куль» были расширены подъездные пути и добавлены две дополнительные полосы.

Также в целях повышения качества обслуживания населения, исключения человеческого фактора и предотвращения коррупционных проявлений государственным учреждением «Производственно-инновационный центр» сбор платежей на вышеуказанных контрольно-пропускных пунктах был переведен на систему безналичной оплаты.