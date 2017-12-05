Китайский зоопарк показал посетителям «чрезвычайно редких» надувных пингвинов

Зоопарк города Гуйшаня пригласил туристов и местных жителей полюбоваться на «чрезвычайно редких» пингвинов, которые оказались надувными игрушками. Билет на такую необычную выставку обошелся посетителям в 15 юаней (около 150 сомов), сообщил Life.

Посетители зоопарка в Гуйшане были крайне озадачены, обнаружив, что вольеры заполнены разноцветными надувными птицами. Единственными живыми представителями фауны оказались петухи, гуси и черепаха, которую использовали для сбора денег.

Обманутые посетители пытались вернуть деньги, но это им не удалось. Зато сделанные ими фотографии практически сразу стали вирусными в социальных сетях и принесли зоопарку славу «худшего в мире».