19:43
-4
USD 69.75
EUR 82.81
RUB 1.18
Агент 024

Китайский зоопарк показал посетителям «чрезвычайно редких» надувных пингвинов

Зоопарк города Гуйшаня пригласил туристов и местных жителей полюбоваться на «чрезвычайно редких» пингвинов, которые оказались надувными игрушками. Билет на такую необычную выставку обошелся посетителям в 15 юаней (около 150 сомов), сообщил Life.

Посетители зоопарка в Гуйшане были крайне озадачены, обнаружив, что вольеры заполнены разноцветными надувными птицами. Единственными живыми представителями фауны оказались петухи, гуси и черепаха, которую использовали для сбора денег.

Обманутые посетители пытались вернуть деньги, но это им не удалось. Зато сделанные ими фотографии практически сразу стали вирусными в социальных сетях и принесли зоопарку славу «худшего в мире».
Ссылка:
просмотров: 162
Версия для печати
Материалы по теме
В Китае учитель наказывал детей пощечинами за ошибки
Редкая белая коала родилась в австралийском зоопарке
Китаец въехал на машине в магазин за покупками
Китаянка из любопытства открыла аварийный выход самолета перед взлетом
В Китае турист уничтожил трехтысячелетний сталагмит
Два китайских врача подрались во время операции
В жилой дом в Китае за год врезались 48 автомобилей
Молния попала в китайского телеведущего во время прямого эфира
Из-за драки супругов на взлетной полосе в Китае задержали вылет самолета
Китаец украл у девушки телефон и забежал прямо в отделение полиции
Популярные новости
Президент Кыргызстана приезжает на&nbsp;работу ранним утром Президент Кыргызстана приезжает на работу ранним утром
Водитель на&nbsp;спецмашине грубо нарушил ПДД в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;послал сына экс-президента Водитель на спецмашине грубо нарушил ПДД в Бишкеке и послал сына экс-президента
Жители улицы Токтоналиева: Мы&nbsp;боимся детей пускать на&nbsp;прогулку Жители улицы Токтоналиева: Мы боимся детей пускать на прогулку
&laquo;Агент 024&raquo; показал смог над Бишкеком «Агент 024» показал смог над Бишкеком
Бизнес
Врачи vs&nbsp;министр. Обращение ко&nbsp;всем ветвям власти Врачи vs министр. Обращение ко всем ветвям власти
Безлимитный Интернет от&nbsp;MegaCom: всю ночь напролет Безлимитный Интернет от MegaCom: всю ночь напролет
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил 4G-покрытие на&nbsp;севере страны Мобильный оператор О! увеличил 4G-покрытие на севере страны
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!