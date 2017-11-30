«Сообщение о том, что в Сокулуке люди мерзнут каждую зиму, не обосновано», — сообщила ИА «24.kg» главный инженер Беловодского межрайонного предприятия теплоснабжения Елена Терещенко.

По ее данным, 29 ноября в селе Сокулук произошла авария на водопроводе. Предприятие из-за отсутствия воды вынуждено было приостановить работу котельных, так как срабатывает автоматика безопасности.

По данным главного инженера, с 20 по 26 ноября в связи с аварией на трассе котельной «Центральная» на улице Фрунзе не было отопления. За этот период потребителям не начислят оплату.

Как сообщила Елена Терещенко, в Сокулуке отопительный сезон начался 23 октября. За этот период от жителей улицы Фрунзе не поступало жалоб по поводу отопления. Беловодское межрайонное предприятие теплоснабжения постоянно через СМИ информирует своих потребителей о работе котельных. В настоящее время они работают в полном объеме.

Напомним, вчера жители домов на улице Фрунзе в Сокулуке сообщили на WhatsApp-канал ИА «24.kg», что у них часто отключают отопление, и каждую зиму они мерзнут.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.