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В Венгрии кабан около часа преследовал рыбака, не реагируя на бутерброды

В Венгрии рыбак Кристоф Фишер едва не стал добычей кабана, когда приехал на свое излюбленное место отдыха на берегу Дуная близ Вишеграда. Животное преследовало его почти час, не реагируя на бутерброды, сообщили «Вести-Россия».

По их данным, через 10 минут после того как мужчина расположился для рыбалки, он заметил дикого кабана. Животное сначала наблюдало издалека, а затем попыталось навязать рыбаку свою компанию.

«Когда я вновь обратил на него внимание, он был в трех метрах от меня и уверенно приближался. Я оценил возможные действия: прыгать в воду и плыть или попытаться обойти его», — рассказал Кристоф Фишер.

Для начала рыбак решил отвлечь внимание зверя. Он бросил в сторону бутерброды, а сам бросился к машине. Однако надежды отсидеться в салоне не оправдались: спустя пару минут кабан появился возле автомобиля. Тогда Кристоф тронулся с места, но дикая свинья не отставала.

По словам мужчины, кабан на протяжении почти 50 минут бил его машину, терся о нее, толкал и загораживал дорогу, написала «Комсомольская правда». В конце концов рыбаку все-таки удалось отделаться от назойливого преследователя. Он выждал час, а затем вернулся на место несостоявшегося отдыха, чтобы забрать удилища. При этом мужчина с удивлением обнаружил нетронутые бутерброды, которыми пытался «задобрить» настырного кабана.
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