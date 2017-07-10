«Агент 024»: В жилмассиве «Ак-Ордо» уже месяц нет питьевой воды

В столичном жилмассиве «Ак-Ордо» уже месяц нет питьевой воды. Об этом ИА «24.kg» сообщили местные жители.

Они намерены жаловаться в Бишкекводоканал.

При этом замначальника предприятия Мурадин Сейдалиев заверил, что вода в «Ак-Ордо» есть. «Целый месяц я езжу туда, вдоль и поперек пешком прошел. И сегодня там был вместе с представителями Госэкотехинспекции и райадминистрации. На сегодня почти у всех жителей вода есть. Может быть, к вечеру из-за того, что идет полив зеленых насаждений, давление падает. Но ночью вода снова появляется. И до обеда она есть», — сказал он ИА «24.kg».

По словам чиновника, в целом городское население обеспечено питьевой водой в штатном режиме. «Кроме «Арча-Бешика», где есть проблема из-за того, что воду используют не по назначению. Туда уже три дня возим воду цистернами. Во-первых, поливают посадки, а во-вторых, в свое время граждане там построили жилье без проектов, без техусловий», — отметил Мурадин Сейдалиев.

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