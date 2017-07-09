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Агент 024

«Агент 024»: Плюс 50. Читатели зафиксировали температурные рекорды

В субботу, 8 июля, в Кыргызстане была аномальная жара. Температура воздуха по Цельсию в отдельных районах двух столиц составила более 50 градусов. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

Они прислали в редакцию фотографии. На них отчетливо видно, что в обеих столицах накануне жара достигала 50–52 градуса со знаком «плюс».

При этом в Кыргызгидромете сообщили, что абсолютный максимум дня по температуре воздуха в тени вчера в Бишкеке достиг 40,7 градуса. Так жарко в столице в последний раз было 12 лет назад. Но и тогда, в 2005 году, температура поднялась лишь до отметки 39,7 градуса.

Абсолютный температурный рекорд в Бишкеке зафиксирован в 1983 году, когда столбик термометра достиг 42,8 градуса в тени.

При этом существенного понижения температуры ждать не приходится. Завтра, 10 июля, в Бишкеке без осадков. Температура воздуха ночью составит 20–22 градуса тепла, а днем воздух прогреется до 35–37 градусов тепла.

Радует прогноз на вторник-среду, 11—12 июля. Именно в эти дни синоптики обещают кратковременные дожди и понижение температуры воздуха до 33–35 градусов 11 июля и 29–31 градуса 12 июля. Аналогичная погода ожидается в ближайшие три дня и в южной столице.
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