Депутат призвала ввести жесткие правила пользования самокатами

Депутат Бурун Аманова призвала ввести жесткие правила пользования самокатами. Об этом она заявила на заседании парламента при обсуждении законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения».

По ее словам, во многих странах Европы, Мельбурне введены запреты на самокаты, в Китае действуют ограничения на их использование. «В Кыргызстане мы видим, когда на тротуаре самокаты сбивают пешеходов. Намерено ли МВД вводить жесткие правила для самокатов?» — вопрошала Бурун Аманова.

Заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов сообщил, что идет работа по упорядочению движения самокатов, мопедов. «После принятия изменений в законы мэрия сама будет регистрировать самокаты и контролировать их использование», — добавил он.