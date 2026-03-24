Тазики вместо урн. «Тазалык» оперативно заменил «креатив» новыми урнами

Муниципальное предприятие «Тазалык» оперативно отреагировало на вопрос читателей по поводу установленных в Театральном сквере Бишкека старых тазиков и ведер вместо урн.

Спустя сутки возле скамеек появились новые мусоросборники с логотипом «Тазалыка». Они еще пахнут свежей краской. Урны пока заменили не везде, видимо из-за дождя не успели.

Ранее бишкекчанин сообщал, что в сквере появились старые тазы и ведра вместо мусорных урн. В пресс-службе мэрии города сообщили, что со стороны муниципального предприятия начато служебное расследование по этому факту.

