Озеро Коль-Тор и геопарк Мадыген. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по октябрьскому Бишкеку и его окрестностям, посетим красивейшие озера Коль-Тор и Кель-Суу и завершим путешествие в геопарке Мадыген.
Сначала прогуляемся по осеннему Бишкеку, таким как его увидел наш постоянный автор Николай Манаковский.
Выберемся из Бишкеке и побудем немного в его окрестностях, как это сделал автор фотографии Олжобай Джумагулов.
Озеро Коль-Тор, которое по праву считается одним из красивейших горных озер Северного Тянь-Шаня, находится в одноименном ущелье, граничащим с ущельем Кегеты, на высоте около 2700 метров. Там побывал Евгений Липкин.
Отправляемся в Мадыген, находящийся на юго-западе Кыргызстана. Он известен палеонтологам всего мира. Кроме того, в геопарке представлена геологическая история продолжительностью 450 миллионов лет. Там побывал наш постоянный автор Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).
