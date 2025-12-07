16:12
Агент 024

Озеро Коль-Тор и геопарк Мадыген. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся по октябрьскому Бишкеку и его окрестностям, посетим красивейшие озера Коль-Тор и Кель-Суу и завершим путешествие в геопарке Мадыген.

Сначала прогуляемся по осеннему Бишкеку, таким как его увидел наш постоянный автор Николай Манаковский.

Выберемся из Бишкеке и побудем немного в его окрестностях, как это сделал автор фотографии Олжобай Джумагулов.

Олжобая Джумагулова
Фото Олжобая Джумагулова. В окрестностях Бишкека

Озеро Коль-Тор, которое по праву считается одним из красивейших горных озер Северного Тянь-Шаня, находится в одноименном ущелье, граничащим с ущельем Кегеты, на высоте около 2700 метров. Там побывал Евгений Липкин.

«В начале ноября 2025 года в третий раз побывала на озере Кель-Суу, в каньоне Кулжа-Башы. Это по-настоящему чудо: озеро то полностью наполнено, то внезапно становится абсолютно пустым — словно огромная чаша. В этом есть особенная, почти суровая и завораживающая красота», — рассказала о своем путешествии Манапкызы Айнура из Алматы (страничка в Instagram — @manapkyzy_ainur).

Манапкызы Айнуры
Фото Манапкызы Айнуры. Озеро Кель-Суу
Отправляемся в Мадыген, находящийся на юго-западе Кыргызстана. Он известен палеонтологам всего мира. Кроме того, в геопарке представлена геологическая история продолжительностью 450 миллионов лет. Там побывал наш постоянный автор Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся работы наших авторов вам понравились и не забывайте, что стать одним из них может любой желающий. Сделать это просто.

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
