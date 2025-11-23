Аламединское ущелье и озеро Кок-Куль. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня вспомним золотую осень в Бишкеке, прогуляемся по Аламединскому ущелью, полюбуемся озером Кок-Куль в Чаткальском районе и завершим путешествие в ущелье Кожокелен.
Начнем наше небольшое путешествие с краткой прогулки по ноябрьскому проспекту Байтика Баатыра в Бишкеке. Фото сделал Сергей Ханов.
Теперь ноябрьский Бишкек от еще одного из постоянных наших авторов — Николая Манаковского.
И еще фотографий осеннего Бишкека. На этот раз от Жумагуль Тентиевой.
Выбираемся из города, чтобы посмотреть на красоту Аламединского ущелья, где побывал Евгений Липкин.
Теперь отправляемся на юг республики — в Чаткальский район Джалал-Абадской области. Именно там находится озеро Кок-Куль, на котором побывала Бактыгуль Омуралиева.
Завершим наше путешествие тоже в Джалал-Абадской области, на берегу прекрасного озера Сары-Челек, где побывал наш постоянный автор Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).
