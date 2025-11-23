16:07
Аламединское ущелье и озеро Кок-Куль. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня вспомним золотую осень в Бишкеке, прогуляемся по Аламединскому ущелью, полюбуемся озером Кок-Куль в Чаткальском районе и завершим путешествие в ущелье Кожокелен.

Начнем наше небольшое путешествие с краткой прогулки по ноябрьскому проспекту Байтика Баатыра в Бишкеке. Фото сделал Сергей Ханов.

Сергея Ханова
Фото Сергея Ханова. Золотая осень на проспекте Байтика Баатыра в Бишкеке, начало ноября

Теперь ноябрьский Бишкек от еще одного из постоянных наших авторов — Николая Манаковского.

И еще фотографий осеннего Бишкека. На этот раз от Жумагуль Тентиевой.

Выбираемся из города, чтобы посмотреть на красоту Аламединского ущелья, где побывал Евгений Липкин.

Теперь отправляемся на юг республики — в Чаткальский район Джалал-Абадской области. Именно там находится озеро Кок-Куль, на котором побывала Бактыгуль Омуралиева.

Завершим наше путешествие тоже в Джалал-Абадской области, на берегу прекрасного озера Сары-Челек, где побывал наш постоянный автор Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
