Стадо баранов ходит по кладбищу в Токмоке и топчет могилы

В соцсетях распространили видео, снятое очевидцами в Токмоке. На кадрах видно, как десятки баранов свободно ходят по городскому кладбищу в поисках корма. Животные бродят по могилам, что вызвало широкий резонанс среди пользователей.

Под опубликованным роликом жители возмущаются и называют произошедшее «неуважением к памяти умерших». Многие отмечают, что за скотом должен следить пастух, а кладбище необходимо оградить и содержать в порядке.

«Так нельзя. У нас к мертвым относятся свято. Где пастух? Где власти?» — пишут комментаторы.

Пользователи требуют от местной администрации и айыл окмоту принять меры: оградить территорию, установить предупреждающие знаки и оштрафовать владельцев животных.

Официальных комментариев со стороны городских властей пока не поступало.