Агент 024

Бишкекчане жалуются на ужасное состояние дорог с приходом первого снега

Бишкекчане жалуются на ужасное состояние дорог с приходом первого снега. Об этом они сообщили 24.kg.

По их словам, на улицах города слякоть, грязь и «снежная жижа», которая вызывает заторы.

 На улице Медерова тротуар раскопали еще три месяца назад, но так и не сделали. Сейчас его завалило снегом, что сделало это место более опасным и неудобным для прохожих.

На пересечении улиц Жибек Жолу и Пархоменко образовались большие лужи, а на пересечении улиц Лермонтова и Жибек Жолу асфальт пошел волнами. Водители интересуются, как теперь его будут ремонтировать при наступлении холодов?

«Уже дожди и снег, так и не отремонтировали дорогу!» — возмутились бишкекчане.

24.kg обратилось в мэрию с вопросами, использует ли ведомство какие-либо меры для посыпки дорог и обеспечения безопасного движения, а также планируется ли дополнительная очистка улиц от грязи и снежной каши. Комментариев пока не поступало.

Однако, выйдя на центральную улицу Абдрахманова, журналисты заметили проезжающую снегоуборочную машину. 

Напомним, в 2024 году муниципальное предприятие «Тазалык» получило новую технику для уборки снега. Так, в автопарке предприятия прибавилось 20 снегоуборочных машин. 
