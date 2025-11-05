Бишкекчане жалуются на ужасное состояние дорог с приходом первого снега. Об этом они сообщили 24.kg.
По их словам, на улицах города слякоть, грязь и «снежная жижа», которая вызывает заторы.
24.kg обратилось в мэрию с вопросами, использует ли ведомство какие-либо меры для посыпки дорог и обеспечения безопасного движения, а также планируется ли дополнительная очистка улиц от грязи и снежной каши. Комментариев пока не поступало.
Однако, выйдя на центральную улицу Абдрахманова, журналисты заметили проезжающую снегоуборочную машину.
получило новую технику для уборки снега. Так, в автопарке предприятия прибавилось 20 снегоуборочных машин.