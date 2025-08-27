Реконструкция сквера Айтматова: знаменитый вазон из цветов демонтировали

В столичном сквере имени Чингиза Айтматова, где сейчас идет реконструкция, уничтожили знаменитый цветочный вазон. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, сегодня он случайно оказался рядом с Дубовым парком и решил посмотреть, как приводят в порядок рядом находящийся сквер.

«Кому мешал вазон, гармонично вписывающийся в цветочную композицию и стоявший там десятилетиями? Что за тяга у мэрии все рубить и уничтожать?» — написал он.

По словам автора сообщения, в каждом городе есть свои особенности, которые запоминаются гостям, туристам, приезжим.

«В Бишкеке тоже были такие изюминки, но чиновники их уничтожают, превращая город в бетонный склеп из многоэтажек, в которых нет не то что души — архитектурной эстетики нет, самобытности нет. Только и могут на картинках красиво рисовать», — высказался читатель.

Он также возмутился реконструкцией сквера, где вырубили все цветущие кусты.

«Завезли новую землю. Будут сажать траву. А где сирень, жасмин, бульданеж, которые тоже были украшением столицы? Акация цвела. Теперь нет ни одной акации — вырубили. Остались больные дубы и каштаны», — добавил автор сообщения.

По его мнению, по проводимым работам видно, что мэрия не собирается высаживать здесь новые зеленые насаждения.

