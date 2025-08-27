15:29
USD 87.35
EUR 101.48
RUB 1.08
Агент 024

Реконструкция сквера Айтматова: знаменитый вазон из цветов демонтировали

В столичном сквере имени Чингиза Айтматова, где сейчас идет реконструкция, уничтожили знаменитый цветочный вазон. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, сегодня он случайно оказался рядом с Дубовым парком и решил посмотреть, как приводят в порядок рядом находящийся сквер.

«Кому мешал вазон, гармонично вписывающийся в цветочную композицию и стоявший там десятилетиями? Что за тяга у мэрии все рубить и уничтожать?» — написал он.

По словам автора сообщения, в каждом городе есть свои особенности, которые запоминаются гостям, туристам, приезжим.

«В Бишкеке тоже были такие изюминки, но чиновники их уничтожают, превращая город в бетонный склеп из многоэтажек, в которых нет не то что души — архитектурной эстетики нет, самобытности нет. Только и могут на картинках красиво рисовать», — высказался читатель.

Он также возмутился реконструкцией сквера, где вырубили все цветущие кусты.

«Завезли новую землю. Будут сажать траву. А где сирень, жасмин, бульданеж, которые тоже были украшением столицы? Акация цвела. Теперь нет ни одной акации — вырубили. Остались больные дубы и каштаны», — добавил автор сообщения.

По его мнению, по проводимым работам видно, что мэрия не собирается высаживать здесь новые зеленые насаждения.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/341171/
просмотров: 932
Версия для печати
Материалы по теме
Реконструкция здания Жогорку Кенеша завершается
Никто бездумно не собирается сносить деревья в Бишкеке — мэр
В Бишкеке снизилось число падений аварийных деревьев
В Балыкчи вырубают деревья. В мэрии обещают обновить озеленение
О масштабных преобразованиях в Балыкчи рассказал Дайырбек Орунбеков
В Бишкеке на территории школы № 5 спилили около 20 крупных деревьев
Мэр Бишкека попросил с пониманием отнестись к вырубке ив и дать завершить работу
По проспекту Чингиза Айтматова в Бишкеке вырубят около 120 дубов
В 2025 году в Бишкеке вырубили около 2 тысяч деревьев
В Оше Центр реабилитации детей с инвалидностью отремонтирован спустя 50 лет
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Озеро Сары-Челек и&nbsp;водопад с&nbsp;ледника. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Озеро Сары-Челек и водопад с ледника. Фото и видео читателей 24.kg
Жители Бишкека жалуются на&nbsp;ухудшение работы Горлифта при росте абонплаты Жители Бишкека жалуются на ухудшение работы Горлифта при росте абонплаты
Бизнес
Онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;O!Business&nbsp;&mdash; быстро, удобно и&nbsp;без залога Онлайн-кредит для ИП в O!Business — быстро, удобно и без залога
Новый мобильный банкинг от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo;&nbsp;&mdash; ABank Новый мобильный банкинг от «Айыл Банка» — ABank
Как устойчивое развитие сделало &laquo;Бакай Банк&raquo; одним из&nbsp;лидеров по&nbsp;ESG в&nbsp;ЦА Как устойчивое развитие сделало «Бакай Банк» одним из лидеров по ESG в ЦА
Красивый номер со&nbsp;скидкой в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана Красивый номер со скидкой в честь Дня независимости Кыргызстана
27 августа, среда
15:27
Опасная стройка рядом с жилым комплексом: бишкекчане бьют тревогу Опасная стройка рядом с жилым комплексом: бишкекчане бь...
15:06
Военные дроны привлекали для спасения Натальи Наговициной
15:00
Последствия селя в Абшыр-Ате. За миллионный ущерб ответит «маленький человек»
14:57
Милиционера задержали по подозрению в мошенничестве в Ошской области
14:54
В Чолпон-Ате открыли первый монотипный яхтенный флот