Агент 024

Луна над Иссык-Кулем и озеро Кель-Суу. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы посетим Аламединское ущелье, доберемся до Иссык-Куля, а также озер Кель-Суу, Кара-Камыш и Арстанбап.

Сразу выбираемся из Бишкека и отправляемся в верховья Аламединского ущелья. Там побывал и сделал фотографии Илья Шипулин (страничка в Instagram — @progorushki).

Отправляемся на наш любимый Иссык-Куль. Точнее известное джайлоо Кырчын. «Иссык-Кульской Чункурчак как всегда неотразим в это время года», — написал о своих фотографиях Бакыт Шукуралиев.

Теперь полюбуемся Луной над одним из иссык-кульских поселков. Фотографию сделал Сергей Ханов.

Переберемся на южный берег Иссык-Куля. Там в Барскоонском ущелье находится водопад «Брызги шампанского». Его снял на видео Эмиль Жээнбеков.

Заберемся поближе к китайской границе, где находится живописное озеро Кель-Суу. Там побывал Ажыбек Нурланов.

«Озеро Кара-Камыш — это маленький рай на земле. Оно и скалы будто хранят большую историю. Там царит умиротворяющая тишина. Горный воздух, нетронутая природа, — все здесь дышит жизнью и свободой. Государственный биосферный заповедник «Сары-Челек» — это сказка, ожившая наяву», — написала о своем путешествии Айнура Манап кызы страничка в Instagram — @manapkyzy_ainur).

Завершим наше путешествие в Джалал-Абадской области — в знаменитых ореховых лесах Арстанбап. Там на одноименном озере побывал Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, что наши авторы смогли вас удивить. Если вам так же есть что показать, мы будем только рады. Тем более стать автором рубрики «Мгновения жизни» очень просто.

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
