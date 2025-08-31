Луна над Иссык-Кулем и озеро Кель-Суу. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы посетим Аламединское ущелье, доберемся до Иссык-Куля, а также озер Кель-Суу, Кара-Камыш и Арстанбап.

Сразу выбираемся из Бишкека и отправляемся в верховья Аламединского ущелья. Там побывал и сделал фотографии Илья Шипулин (страничка в Instagram — @progorushki).

























Заберемся поближе к китайской границе, где находится живописное озеро Кель-Суу. Там побывал Ажыбек Нурланов.







Завершим наше путешествие в Джалал-Абадской области — в знаменитых ореховых лесах Арстанбап. Там на одноименном озере побывал Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).





