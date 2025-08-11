На плохое состояние улицы Лермонтова жалуются жители Бишкека

В Бишкеке жители жалуются на плохое состояние дорожного покрытия на улице Лермонтова, в районе ниже проспекта Жибек Жолу. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, асфальт там буквально «поплыл волнами», а ямы и выбоины делают движение опасным. Из-за ремонта на проспекте Победы (так называется в Лебединовке продолжение Жибек Жолу. - Прим. 24.kg) транспортный поток здесь значительно вырос, но дорожное покрытие не выдерживает нагрузки.

«Можно сделать хотя бы ямочный ремонт? По этой дороге все машины ездят, потому что проспект перекрыт из-за ремонта», — отметил читатель.

