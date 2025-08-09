13:53
Агент 024

В селе Тюпского района остались без питьевой воды из-за строительства дороги

В Тюпском районе в селе Кутургу из-за расширения дороги были закрыты уличные водяные колонки, которые обеспечивали водой всю улицу. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По словам читательницы, из-за расширения и асфальтирования дороги были засыпаны уличные колонки, которые ранее служили единственным источником чистой воды для многих семей, воду когда-то провели из рудника сами сельчане, и ею пользовались все.

«Когда расширили дорогу, эти колонки остались посреди дороги, и все объезжали их. Но перед тем как асфальтировать дорогу, вдруг решили засыпать колонки с водой. Нужно было протянуть воду через трубы, но закрывать колонки — это не решение, они просто засыпали люки, где проточная вода идет», — сказала женщина.

Она отметила, что жители уже обращались к представителям местной власти, но в ответ слышат лишь призыв проявить понимание в связи со строительством дорог. Вместо старых колонок обещают построить новые, но ни сроков, ни точного плана пока нет. Люди вынуждены набирать воду из речки, при этом качество воды вызывает сомнения.

«Говорят, что якобы начинают делать колонки, но не знаю, когда и где это будут делать. Сколько пройдет времени, пока они начнут эти колонки заново сооружать, как и где люди будут воду брать? Как этот вопрос решать? В горах протекает речка, кто там только не плавает, оттуда сейчас набираем воду. Писали, обращались, но власти говорят, что дорогу же делают и надо с пониманием к этому относиться. Но кто поймет жителей — стариков, детей?» — вопрошает читательница.

