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Иссык-Кульский закат и Жалпак-Таш. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по «Ала-Арче», полюбуемся закатами в Кара-Балте и Бостери, заедем в Нарынскую область и Алайский район на юге республики.

В Бишкеке жара, поэтому сразу выбираемся за город. Прохлада национального парка «Ала-Арча» всегда манит жителей и гостей столицы. Туда выбрался и сделал фотографии Мирлан (автор не указал фамилию).

Илья Шипулин (страничка в Instagram — @progorushki) предлагает познакомиться с одним из обитателей «Ала-Арчи» — милым сурком.

Ильи Шипулина
Фото Ильи Шипулина. Сурок в «Ала-Арче»
Теперь полюбуемся огненным закатом, который увидела в Кара-Балте Асель Исаева в июне.

И еще полюбуемся закатом, но уже на Иссык-Куле — в селе Бостери. Фотографию сделал Сергей Ханов.

Сергея Ханова
Фото Сергея Ханова. Закат в Бостери, 17 июня
Взлетим над Чолпон-Атой с помощью дрона и Евгения Липкина. Стартуем из парка курортного города.

Заедем на южный берег, в село Дархан. Фотографию именно там сделал Гулчоро Байзаков.

Гулчоро Байзакова
Фото Гулчоро Байзакова. Южный берег Иссык-Куля, село Дархан

«Чеч-Добо — сакральная возвышенность в сердцевине Ат-Башинской котловины. Загадочная, суровая и ритуальная сопка всегда манила к себе любителей обрядового очищения», — написал о своих фотографиях Бакыт Шукуралиев, посетивший Нарынскую область.

Перебираемся в Ошскую область, Узгенский район. Мамасалы Ташматов сделал фотографии в Жалпак-Таш, где рядом находится гора Алдиер.

Завершим наше путешествие далеко на юге страны — в Алайском районе. Именно там находится джайлоо Уч-Чат, где побывал Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может стать любой желающий. Сделать это совсем просто.

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Сакральный Чеч-Добо и Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или на редакционный номер WhatsApp либо Telegram 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/334670/
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