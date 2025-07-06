Иссык-Кульский закат и Жалпак-Таш. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по «Ала-Арче», полюбуемся закатами в Кара-Балте и Бостери, заедем в Нарынскую область и Алайский район на юге республики.

В Бишкеке жара, поэтому сразу выбираемся за город. Прохлада национального парка «Ала-Арча» всегда манит жителей и гостей столицы. Туда выбрался и сделал фотографии Мирлан (автор не указал фамилию).





Фото Ильи Шипулина. Сурок в «Ала-Арче»







Фото Сергея Ханова. Закат в Бостери, 17 июня

Заедем на южный берег, в село Дархан. Фотографию именно там сделал Гулчоро Байзаков.

Фото Гулчоро Байзакова. Южный берег Иссык-Куля, село Дархан

«Чеч-Добо — сакральная возвышенность в сердцевине Ат-Башинской котловины. Загадочная, суровая и ритуальная сопка всегда манила к себе любителей обрядового очищения», — написал о своих фотографиях Бакыт Шукуралиев, посетивший Нарынскую область.















Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может стать любой желающий. Сделать это совсем просто.

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