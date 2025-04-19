Уложенный три года назад асфальт на дороге в парк «Ала-Арча» пришел в негодность

Асфальт, уложенный в 2022 году на дороге в природный парк «Ала-Арча», требует ремонта. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его данным, сейчас там Минтранс делает ямочный ремонт.

«Дорогу в парк полностью обновили в 2022-м, уложили новое асфальтовое покрытие. Не прошло и трех лет, как отдельные участки дороги приходится ремонтировать», — написал бишкекчанин.

Три года назад заместитель директора ГП «Кыргызавтожол» Ренат Абдраимов сообщал, что уложено 9,2 километра асфальтобетонного покрытия, а стоимость работ составила в общей сложности 120 миллионов сомов.

В Минтрансе сообщили, что срок гарантии на строительство и ремонт дорог составляет три года. Нормативный срок службы асфальтобетонного покрытия Куренкеев 10-12 лет. Однако с учетом климатических и техногенных факторов он может уменьшаться.

«В горных местностях и сложных климатических условиях, а также при высокой интенсивности движения транспорта сроки службы асфальтобетонного покрытия могут сократиться до пяти-шести лет даже при тщательном соблюдении всех технических требований по его укладке», — рассказали в ведомстве.

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