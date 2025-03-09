15:42
USD 87.45
EUR 94.89
RUB 0.98
Агент 024

Весна в Орто-Сае и ущелье Кожокелен. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня совершим небольшое путешествие в пригород Бишкека, на Иссык-Куль, а затем на юг республики.

Сначала вместе с одним из наших постоянных авторов отправимся в пригород Бишкека — орто-сайские холмы. Ему удалось 2 марта запечатлеть первые признаки весны, а потом похолодало на неделе и выпал снег.

Теперь отправимся в село Тамчи на Иссык-Куле, где примерно в то же время — 1 марта — была зима. Фотографию сделал Айбек Султанов.

Айбека Султанова
Фото Айбека Султанова. Тамчи, 1 марта 2025 года

Теперь вернемся в прошлое — на летний Иссык-Куль. Вам тоже хочется уже тепла и весны? Фотографию сделал Озгоруш Исмаилов.

Озгоруша Исмаилова
Фото Озгоруша Исмаилова. Иссык-Куль, лето 2024 года

Завершим наше небольшое путешествие на юге Кыргызстана — в ущелье Кожокелен. Оно расположено примерно в 90 километрах от города Оша. Видео сделал один из наших постоянных авторов — Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся вы, как и мы, получили удовольствие от работ наших авторов. Кстати, стать одним из них может любой желающий, у кого есть фото или видео из поездок по Кыргызстану. Сделать это очень просто.

Читайте по теме
Ущелье Кожокелен и зимний Чункурчак. Фото читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/321978/
просмотров: 191
Версия для печати
Материалы по теме
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Ущелье Кожокелен и зимний Чункурчак. Фото читателей 24.kg
Рассвет над БЧК и Иссык-Кулем. Фото и видео читателей 24.kg
Январский Иссык-Куль и каньон Лаглан. Фото читателей 24.kg
Перевал Долон и зимняя Чолпон-Ата. Фото и видео читателей 24.kg
Осень в Кегети и Тамчи. Фото читателей 24.kg
Зимние Арсланбоб и закат в Кара-Балте. Фото и видео читателей 24.kg
Мгновения жизни. Топ-15 фотографий читателей 24.kg
Заснеженный Бишкек и река Аламедин. Фото и видео читателей 24.kg
Аламединское ущелье и туман в Кегеты. Фото читателей 24.kg
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
В&nbsp;селе Александровка КамАЗ провалился в&nbsp;яму В селе Александровка КамАЗ провалился в яму
&laquo;Скидывают кишки и&nbsp;кости&raquo;. Жители Александровки жалуются на&nbsp;вонь с&nbsp;мусорки «Скидывают кишки и кости». Жители Александровки жалуются на вонь с мусорки
Чудаки парковки. В&nbsp;Бишкеке продолжают оставлять авто на&nbsp;пешеходных переходах Чудаки парковки. В Бишкеке продолжают оставлять авто на пешеходных переходах
Бизнес
Мегапроект &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек? Мегапроект «Все в одном» Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек?
MEGA поздравила женщин с&nbsp;8&nbsp;Марта: цветы, подарки и&nbsp;теплые слова благодарности MEGA поздравила женщин с 8 Марта: цветы, подарки и теплые слова благодарности
MEGA и&nbsp;IT-школа MegaLab запускают социальный проект &laquo;IT-Maмa&raquo; MEGA и IT-школа MegaLab запускают социальный проект «IT-Maмa»
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
9 марта, воскресенье
15:00
Весна в Орто-Сае и ущелье Кожокелен. Фото и видео читателей 24.kg Весна в Орто-Сае и ущелье Кожокелен. Фото и видео читат...
13:01
«Главное — доехать до дома». Сотрудница патрульной милиции о причинах аварий
12:01
Зеленский назвал состав делегации Украины на переговорах с США в Эр-Рияде
11:29
Ресурсы КР позволяют вырабатывать до 142,5 миллиарда киловатт электроэнергии
11:00
Дефицит витаминов. Причины авитаминоза, симптомы и лечение