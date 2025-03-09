Весна в Орто-Сае и ущелье Кожокелен. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня совершим небольшое путешествие в пригород Бишкека, на Иссык-Куль, а затем на юг республики.

Сначала вместе с одним из наших постоянных авторов отправимся в пригород Бишкека — орто-сайские холмы. Ему удалось 2 марта запечатлеть первые признаки весны, а потом похолодало на неделе и выпал снег.









Теперь отправимся в село Тамчи на Иссык-Куле, где примерно в то же время — 1 марта — была зима. Фотографию сделал Айбек Султанов.

Фото Айбека Султанова. Тамчи, 1 марта 2025 года

Теперь вернемся в прошлое — на летний Иссык-Куль. Вам тоже хочется уже тепла и весны? Фотографию сделал Озгоруш Исмаилов.

Фото Озгоруша Исмаилова. Иссык-Куль, лето 2024 года

Завершим наше небольшое путешествие на юге Кыргызстана — в ущелье Кожокелен. Оно расположено примерно в 90 километрах от города Оша. Видео сделал один из наших постоянных авторов — Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся вы, как и мы, получили удовольствие от работ наших авторов. Кстати, стать одним из них может любой желающий, у кого есть фото или видео из поездок по Кыргызстану. Сделать это очень просто.

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