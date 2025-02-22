Грузовик упал в котлован строящегося бизнес-центра в Бишкеке

Накануне вечером, 21 февраля, на пересечении проспекте Жибек Жолу (между проспектом Манаса и улицей Исанова) в котлован строящегося 14-этажного бизнес-центра, упал грузовик. Об этом сообщили читатели 24.kg.

Как отмечается, строящийся бизнес-центр также выходит на улицу Жумабека, которую «рабочие стройки подкопали и повредили водопровод, весь день текла вода и подмыла муниципальную дорогу». «В итоге обрушился грунт под машиной практически до соседнего забора. Спустя час грузовик рухнул в котлован», — рассказали местные жители.

«Мы несколько раз обращались в соответствующие службы с письмами о многочисленных нарушениях со стороны застройщика, но никаких мер так и не принято. Рабочие по ночам, самостоятельно без вызова городских служб, заметают следы своих дел. Например, перекрыли дорогу общего пользования и самовольно перенесли столб электропередачи на другое место», — утверждают читатели 24.kg.

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«После очередного ЧП осталось завалиться нашему многоэтажному жилому дому, в шести метрах от которого и возводится грандиозный объект. Может, тогда на агрессивную стройку наконец-то обратят внимание госорганы?» — отметили жители.

Как отметили читатели, «мы уже обратились в Генпрокуратуру с заявлением о проверке законности выдачи госэкспертизы и разрешительных документов на данное строительство, все необходимые и дополнительные материалы у нас есть».